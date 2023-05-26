انطلاق فعاليات "مهرجان بيروت الرياضي الأول"

انطلقت فعاليات "مهرجان بيروت الرياضي الأول" في "فوروم بيروت" بالكرنتينا.

وحضر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار، النائبان ميشال معوض والياس حنكش، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة والمدير العام للمنشآت الرياضية والكشفية محمد عويدات، وحشد من رجال الصحافة والاعلام من وسائل اعلامية محلية وخارجية.

Advertisement

وكان في استقبال الزوار رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان كريم العنداري(رئيس الاتحاد اللبناني للكباش) واعضاء اللجنة المنظمة.

وبعد اكتمال الحضور، توجه الجميع لمواكبة العروض المميزة في الهواء واستعراض في لعبة المبارزة وعروض في التايكواندو والكونغ فو ووشو الى جانب عروض فنية ورياضية. كما جرت عروض في الانجراف "الدريفت" في الباحة الخارجية.

وبعد انتهاء العروض جال الحاضرون في ارجاء المعرض الذي تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع وواكبوا مباريات في كرة السلة والفنون القتالية المختلطة وكرة الطاولة والكباش وغيرها ....



وتخلل اليوم الأول محاورة رئيسة مجلس ادارة "النهار" الاعلامية نايلة تويني كل من نائب الرئيس الأول للاتحاد الآسيوي لكرة السلة ورئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي، البطلين السائقين نبيل كرم وعبدو فغالي والرامية الأولمبية الدولية راي باسيل. (الوكالة الوطنية)