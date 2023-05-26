Advertisement

رياضة

المدرب السابق لمنتخب إسبانيا يرفض تدريب الهلال السعودي

Lebanon 24
26-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1070956-638206999889521204.jpg
Doc-P-1070956-638206999889521204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، رفض عرضًا لتولي مهمة تدريب الهلال في الموسم القادم.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت قبل عدة أيام، أن الهلال اقترب من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق إنريكي، لقيادة الأزرق، تزامنًا مع اقتراب الزعيم من حسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
Advertisement
وزعمت التقارير أن انريكي طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين دولار من أجل الموافقة على تدريب الزعيم السعودي بداية من الموسم 2022-23، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.


وقال رئيس تحرير صحيفة "ماركا" في حديثه لقناة "SBC" السعودية: "إنريكي لن يأتي للتدريب في الدوري السعودي، وهناك تواصل بينه وبين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي".


وأشار دياز إلى أن إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، رفضت هي الأخرى عرضًا مقدمًا من الهلال للحصول على خدمات المدرب مانويل بيليغريني. (win win)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-05-26
08:00 | 2023-05-26
05:05 | 2023-05-26
05:00 | 2023-05-26
02:32 | 2023-05-26
02:00 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website