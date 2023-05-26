المدرب السابق لمنتخب إسبانيا يرفض تدريب الهلال السعودي

كشف خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، رفض عرضًا لتولي مهمة تدريب الهلال في الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت قبل عدة أيام، أن الهلال اقترب من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق إنريكي، لقيادة الأزرق، تزامنًا مع اقتراب الزعيم من حسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وزعمت التقارير أن انريكي طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين دولار من أجل الموافقة على تدريب الزعيم السعودي بداية من الموسم 2022-23، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.





وقال رئيس تحرير صحيفة "ماركا" في حديثه لقناة "SBC" السعودية: "إنريكي لن يأتي للتدريب في الدوري السعودي، وهناك تواصل بينه وبين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي".





وأشار دياز إلى أن إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، رفضت هي الأخرى عرضًا مقدمًا من الهلال للحصول على خدمات المدرب مانويل بيليغريني. (win win)