Advertisement

رياضة

لاعب كرة قدم يتعرّض للانتقادات بسبب رجل مسنّ... ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1070994-638207060488383719.jpg
Doc-P-1070994-638207060488383719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض الأوكراني ميخايلو مودريك، لاعب تشيلسي الإنكليزي، لانتقادات لاذعة بعدما نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، سخر فيه من رجل مسن.

ونشر مودريك الفيديو لرجل كبير في السن يمارس تمارين رياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وقد انكشف جزء من جسده، وعلق بعلامة استفهام، في إشارة اعتبرها متابعون سخرية من الرجل وانتهاكا لخصوصيته.

وهاجم جوي سوول، وهو لاعب في رياضة كمال الأجسام، مودريك، معتبرا سلوك لاعب كرة القدم غير مقبول ومثيرا للاستغراب.

وعلق سوول، الذي يملك إحدى صالات الألعاب الرياضية، على هذا التصرف في مقطع فيديو أبرزته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث وجه كلامه لمودريك: "إما أن تساعده أو تلتفت لنفسك، لكن اترك هاتفك اللعين بعيدا!".

وأضاف: "رأينا في الفيديو أن ذلك الرجل يعمل بجد مع مدرب لتحسين نفسه، لقد كان في موقف محرج، إذ كشفت مؤخرته، ولكن ما فعله مودريك هو نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من هذا الرجل ولجذب الانتباه".

وواصل سوول: "آسف على انفعالي، لكن ما خطبك؟ ما شأنك بالرجل وأنت لاعب كرة قدم محترف تلعب في تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، هل بهذه الطريقة تعبر عن نفسك وتمثل فريقك؟!".
 
وتطرق سوول خلال حديثه الغاضب، إلى موقف مشابه حدث معه ذات يوم، وكان ينتظر من مودريك أن يفعل مثله. (روسيا اليوم)
 
Advertisement

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-05-26
05:05 | 2023-05-26
05:00 | 2023-05-26
02:32 | 2023-05-26
02:00 | 2023-05-26
23:00 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website