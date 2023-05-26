لاعب كرة قدم يتعرّض للانتقادات بسبب رجل مسنّ... ما القصة؟ (فيديو)

تعرض الأوكراني ميخايلو مودريك، لاعب تشيلسي الإنكليزي، لانتقادات لاذعة بعدما نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، سخر فيه من رجل مسن.



ونشر مودريك الفيديو لرجل كبير في السن يمارس تمارين رياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وقد انكشف جزء من جسده، وعلق بعلامة استفهام، في إشارة اعتبرها متابعون سخرية من الرجل وانتهاكا لخصوصيته.



وهاجم جوي سوول، وهو لاعب في رياضة كمال الأجسام، مودريك، معتبرا سلوك لاعب كرة القدم غير مقبول ومثيرا للاستغراب.



وعلق سوول، الذي يملك إحدى صالات الألعاب الرياضية، على هذا التصرف في مقطع فيديو أبرزته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث وجه كلامه لمودريك: "إما أن تساعده أو تلتفت لنفسك، لكن اترك هاتفك اللعين بعيدا!".



وأضاف: "رأينا في الفيديو أن ذلك الرجل يعمل بجد مع مدرب لتحسين نفسه، لقد كان في موقف محرج، إذ كشفت مؤخرته، ولكن ما فعله مودريك هو نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من هذا الرجل ولجذب الانتباه".



وواصل سوول: "آسف على انفعالي، لكن ما خطبك؟ ما شأنك بالرجل وأنت لاعب كرة قدم محترف تلعب في تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، هل بهذه الطريقة تعبر عن نفسك وتمثل فريقك؟!".

وتطرق سوول خلال حديثه الغاضب، إلى موقف مشابه حدث معه ذات يوم، وكان ينتظر من مودريك أن يفعل مثله. (روسيا اليوم)