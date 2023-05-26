Advertisement

رياضة

رئيس رابطة الدوري الإسباني لفينيسيوس: تعلّم من رونالدو وميسي

Lebanon 24
26-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1070998-638207067262402889.jpg
Doc-P-1070998-638207067262402889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد والذي تعرض إلى إساءات عنصرية في مباراة فالنسيا في الجولة الماضية، بالتعلم من الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين تعرضا إلى الكثير من الهتافات خلال مسيرتهما الطويلة في المسابقة.
Advertisement

وتعرض فينيسيوس إلى إساءات عنصرية من جماهير فالنسيا في المباراة التي خسرها فريقه بهدف دون رد، وتضامن معه عالم كرة القدم بأكمله، بينما اعتبر اللاعب البرازيلي أن الدوري الإسباني بات "للعنصرين".

وقال تيباس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية: نعم هناك من يستهدف فينيسيوس جونيور بسبب جودته، لكن لنتذكر أ أكثر من تعرض إلى الإساءات كان رونالدو وميسي، والسبب لأنهما الأفضل.

وتابع: اليوم يستهدفون فينيسيوس وخاصة في مباريات خارج الأرض لأنه أفضل لاعب في الدوري، ودائماً العظماء هم هدف للمتعصبين.

وختم: أرفض من يقول أن ذلك حدث بسبب استفزاز فينيسيوس للآخرين، وأذكر الناس مجدداً بما كان يحدث مع كريستيانو رونالدو وميسي. (العربية)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-05-26
11:00 | 2023-05-26
08:00 | 2023-05-26
05:05 | 2023-05-26
05:00 | 2023-05-26
02:32 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website