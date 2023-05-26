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رياضة
محمد صلاح: أنا "محطّم"
Lebanon 24
26-05-2023
|
23:00
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لم ينتظر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي كثيراً قبل أن يعترف بأنه محطم ويقدم اعتذاره لجماهير ناديه بعدما ضمن مانشستر يونايتد التأهل لدوري أبطال أوروبا يوم الخميس عقب فوزه الكبير على تشيلسي.
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وضمن يونايتد المشاركة في البطولة القارية العريقة الموسم المقبل إلى جانب مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل، بينما سيلعب ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي، وهي المرة الأولى التي سيخوض فيها الهداف المصري البطولة كلاعب مع "الحمر".
وكتب صلاح مباشرة على "تويتر": أنا محطم ولا أملك أي عذر لما حدث، لقد كان لدينا كل ما نحتاجه لبلوغ دوري أبطال أوروبا لكننا فشلنا.
وتابع: نحن ليفربول والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هو أقل ما يمكن تحقيقه، لكن هذا لم يحدث.
وختم كبير هدافي ليفربول عبر تاريخه في الدوري الإنكليزي الممتاز: من المبكر جداً نشر تغريدة إيجابية أو متفائلة، فقط أشعر بأننا خذلنا أنفسنا وخذلنا الجماهير. (العربية)
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