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رياضة

قبل عودته المحتملة.. ماذا طلب ميسي من برشلونة؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 05:00
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ذكر موقع "سبورتسكيدا" أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرغب في توقيع برشلونة الإسباني لأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، زميلاه في منتخب الأرجنتين الفائز بمونديال قطر الأخير قبل عودته المحتملة.
 
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وبحسب الموقع، تأتي رغبة ميسي في التعاقد مع دي ماريا وباريديس بعد تأكد مغادرة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا  كامب نو هذا الصيف.

وسيغادر دي ماريا ناديه الحالي، يوفنتوس، في نهاية الموسم عندما ينتهي عقده. واختار جناح ريال مدريد السابق عدم البقاء في ملعب أليانز بعدما سجل ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 38 مباراة في جميع المسابقات.

فيما أمضى باريديس الموسم على سبيل الإعارة في يوفنتوس من باريس سان جرمان. وشارك في 33 مباراة في المسابقات، وسجل هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وقرر لاعب خط الوسط الأرجنتيني أنه لا يريد الاستمرار مع فريق ماسيميليانو أليجري. كما أنه لا يريد العودة إلى حديقة الأمراء، لأن ميسي لن يكون هناك. وقد ينظر إليه برشلونة كبديل محتمل لبوسكيتس.
 
وخلص الموقع إلى أن ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، يريد وجوها مألوفة تدعمه في "كامب نو" في فترته الثانية مع برشلونة.
المصدر: الحرة
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