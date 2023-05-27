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رياضة

هل يغادر صلاح "ليفربول" بسبب "التشامبيونزليغ"؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 08:00
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أشار كلوب إلى انه ليس لديه مخاوف من أن النجم المصري محمد صلاح، الذي غرد بأنه "لا توجد أعذار" لفشل ليفربول في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، يتطلع إلى الرحيل هذا الصيف.
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وأصر على أن هدّافه، الذي ساهم في 30 هدفا في البريميرليغ، كان "يعبر عن أسفه فقط للمشجعين"، بسبب تدني إنجازهم الجماعي هذا الموسم.



ويصر كلوب على أن صلاح يحب الحياة في آنفيلد، بينما هو مصمم على أن يكون لديه فريق من اللاعبين الذين يرغبون في التواجد هناك، بغض النظر عن البطولة الأوروبية التي يتواجدون فيها.
 
وقال مدرب ليفربول: "لا نقلق حيال ذهابه، من الواضح أن مو يحب التواجد هنا.. وكان مو جزءًا مما قال في اعتذاره.. إنه يعتذر عما فعلناه وليس الاعتذار عما فعله الآخرون".

وأضاف: "إذا جاء أحد اللاعبين إلي، وقال "لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر".. سأقوده إلى النادي الآخر بنفسي. كنت سآخذ مفتاح السيارة، وأقول له "تعال إلى السيارة، أين تريد أن تذهب؟ أنا سأقودك بنفسي"، وفق ما نقلت عنه الصحافة البريطانية.

وتابع المدرب الألماني قائلا: "سيكون هذا شيئًا لم أفهمه أبدًا. أود أن أقول لم نتأهل لدوري الأبطال، أحتاج إلى العمل في دوري الأبطال لذا سأذهب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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