يملك أصولا جزائرية.. نجل الأسطورة زيدان يكشف عن المنتخب الذي سيمثله

صرح حارس مرمى نادي إيبار الإسباني لكرة القدم، لوكا زيدان، بأنه يحلم بالدفاع عن قميص منتخب فرنسا، ليسير بذلك على خطى والده الأسطورة زين الدين زيدان، بطل مونديال 1998.

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ويملك لوكا زيدان (25 عاما) أصولا جزائرية وإسبانية وفرنسية، وهو ما يجعله مؤهلا لتمثيل أحد المنتخبات الوطنية الثلاثة خلال الفترة المقبلة.وقال لوكا زيدان، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أطمح للعب بالدوري الفرنسي، كما أحلم بالدفاع عن قميص منتخب فرنسا.. أنا لاعب طموح للغاية وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق هذا الهدف".وأصبحت المنافسة مفتوحة على حراسة مرمى منتخب فرنسا خلال السنوات المقبلة، بعد إعلان هوغو لوريس حارس المرمى التاريخي لمنتخب "الديوك"، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي بعد مسيرة استمرت لفترة 15 عاما.ويدرك لوكا زيدان أن إمكانية دخوله حسابات منتخب فرنسا أصبحت ممكنة في المستقبل القريب، في حال نجاحه في اللعب بأحد الدوريات الأوروبية الكبرى.وتألق لوكا زيدان بشكل لافت خلال منافسات النسخة الحالية من دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، من أصل 30 مواجهة.يذكر أن زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق، دافع عن ألوان منتخب فرنسا في 108 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفا، إضافة إلى 30 تمريرة حاسمة، وقاده للفوز بلقب بطل كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، عام 1998.