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رياضة
هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
27-05-2023
|
14:00
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اختير النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.
التصويت لهالاند تم من الجمهور، وقادة أندية الدوري ولجنة من خبراء في كرة القدم.
هالاند تفوّق في التصويت على دي بروين ولاعبَي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد ومهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وهاري كين هداف توتنهام هوتسبير وكيران تريبير مدافع نيوكاسل يونايتد.
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وأحرز لاعبو "سيتي" الجائزة أربعة مواسم متتالية، إذ نالها البلجيكي كيفن دي بروين في موسمَي 2019-2020 و2021-2022 والبرتغالي روبن دياز في موسم 2020-2021.
هالاند الذي انضمّ إلى "سيتي" الصيف الماضي، آتياً من بوروسيا دورتموند الألماني، بدا خياراً طبيعياً ليكون الأفضل في الدوري، إذ حطّم أرقاماً قياسية كثيرة، بعدما سجل 36 هدفاً في 35 مباراة، كما صنع 8 تمريرات حاسمة.
كذلك سجل 52 هدفاً في 51 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك 12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، علماً أن "سيتي" سيخوض نهائي البطولة ضد إنتر ميلانو في إسطنبول الشهر المقبل.
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