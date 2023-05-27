لبنانيون ركضوا من أجل أن تبقى بيروت عاصمة للحياة والفرح.. ميني – ماراثون في شوارع العاصمة

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نظّمت جمعية Rebirth Beirut بالتعاون مع ميدكو وبتنظيم من جمعية Beirut Marathon سباق للمرح انطلق من كورنيش عين المريسة، المنارة، بيروت. هذا الحدث الذي يهدف إلى دعم مبادرة "ضوي شارعك" التي أطلقتها جمعية Rebirth Beirut بالشراكة مع ميدكو انطلق بزخم كبير وجمع أبناء المدينة في حدث رياضي – اجتماعي بامتياز.وفي هذه المناسبة، شدّد السيد كابي فرنيني، مؤسس ورئيس جمعية Rebirth Beirut ، على أهمية الجمع بين الرياضة ومبادرة إعادة النور والحياة إلى المدينة. وأضاف السيد فرنيني: "الرياضة عامل موحد للشعب اللبناني، ونريد أن نستخدم هذه القوة لإحداث تغيير إيجابي في مدينتنا".وأضاف: "ندعو الناس إلى أن تمارس رياضة المشي ليلاً من دون خوف من أي أحداث أمنية لا تشبه بيروت لأن مدينتنا هي مدينة النور والحياة والسلام".مع العلم أن الجزء الأكبر من الكورنيش تمّت إضاءته بالتعاون مع الجامعة الاميركية في بيروت و في جزءٍ آخر من الكورنيش مع "لاهويا سويت" والجزء الأخير منه مع "باي فيو اوتيل".تم منح المشاركين ميدالية تقديرية كما شكرت الجمعية كل من آمن ودعم هذه المبادرة وعلى رأسهم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.هذا النشاط هو واحد من نشاطات عديدة تنظمها Rebirth Beirut منذ عامين لغاية اليوم والجدير ذكره أن الجمعية أنارت إلى اليوم أكثر من 92 شارعاً و 9 جادات أساسية و3 ساحات ودرجين في بيروت بالإضافة إلى إضاءة حديقة ونفق، وتسعى الجمعية من خلال كل ما تقوم به إلى إبقاء بيروت على الخريطة الدولية كعاصمة للحب والحياة والثقافة.