تاريخي.. بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الـ 11 على التوالي (فيديو)

احتفظ فريق بايرن ميونخ بلقب بطل الدور الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه كولن (2-1) اليوم السبت، في الجولة 34 الأخيرة "للبوندسليغا"، وتعادل نادي بوروسيا دورتموند في عقر داره.

ورفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 71 نقطة، وتصدر جدول ترتيب الدوري، متفوقا على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف فقط.

وتوج نادي بايرن ميونخ بلقب بطل "البوندسليغا" للمرة الحادية عشرة على التوالي والـ33 في تاريخه، وهو رقم قياسي، ويليه نادي نورنبرغ في المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، ومن ثم بوروسيا دورتموند في المرتبة الثالثة برصيد 8 ألقاب.