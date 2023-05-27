فيورنتينا يهزم روما ويبعده عن المربع الذهبي للكالتشيو

حقق فيورنتينا فوزًا على روما بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي 2022-23، ليفقد فريق العاصمة الإيطالية حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال "الكالتشيو".

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وتجمد رصيد روما عند 60 نقطة في المركز السادس على بُعد أربع نقاط من ميلان الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة الى البطولة القارية الاولى، وبالتالي بات من المستحيل اللحاق به مع مباراة وحيدة متبقية.

ويملك فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فرصة أخرى للتأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل، وذلك في حال فوزه الأربعاء في نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على إشبيلية الاسباني في ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام المتخصص في هذه البطولة الذي حقق لقبها ست مرات قياسية ولم يخسر أي نهائي. وأراح مورينيو بعضًا من لاعبيه للمباراة المرتقبة، علمًا أنه لم يخسر أي نهائي قاري خاضه في مسيرته التدريبية.

أما فيورنتينا الذي دخل الى المباراة بعد خسارته الأربعاء نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر 1-2، فحقق فوزًا معنويًا بعد أن فقد آماله بالتأهل الى أي مسابقة قارية عبر الدوري، رافعًا رصيده إلى 53 نقطة في المركز التاسع بفارق ست نقاط عن يوفنتوس الذي يحتل آخر مركز مؤهل إلى أوروبا. (win win)