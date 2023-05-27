موسم صفري لرونالدو مع النصر.. والاتحاد بطلا للدوري السعودي!

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحقيق أي لقب هذا الموسم مع النصر السعودي، بعد تعادل فريقه أمام الاتفاق (1-1) ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم اليوم السبت.

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ونجح فريق الاتحاد في الفوز على مضيفه الفيحاء (3-0) ليتوج بطلا للدوري السعودي للمرة الأولى منذ عام 2009، بغض النظر عن نتيجة مباريات الجولة الأخيرة.

وارتفع رصيد الاتحاد لـ69 نقطة، فيما بلغ رصيد النصر 64 نقطة في المركز الثاني، وبالتالي حسم التنافس لصالح الفريق الذي يمثل مدينة جدة

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وتمثل هذه النتيجة انتكاسة جديدة للنجم البرتغالي، الذي خرج مع فريقه قبل ذلك من نصف نهائي الكأس بخسارته أما الوحدة بهدف نظيف.



وقبلها خرج النصر بقيادة رونالدو من بطولة كأس السوبر السعودي بعد خسارته أمام الاتحاد في نصف النهائي (1-3).



وبات رونالدو بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر، الرياضي الأعلى أجرا في العالم في العام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، حسب تصنيف لمجلة "فوربس" السنوي نُشر مطلع أيار الحالي.

وبعقد حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار، حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة تتوقع أيضا "فرصا تسويقية إضافية" في هذا البلد الذي بات هو أيضا سفيره الرياضي غير الرسمي. (الحرة)