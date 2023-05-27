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رياضة

باريس سان جيرمان يتعادل مع ستراسبورغ ويتوّج بالدوري الفرنسي

Lebanon 24
27-05-2023 | 23:31
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احتفظ باريس سان جيرمان بلقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بالتعادل مساء السبت مع ستراسبورغ (1-1)، في المباراة التي أقيمت بملعب "ستاد دو ميناو"، لحساب الجولة الـ37 قبل الأخيرة من المسابقة.
 
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وحسم النادي الباريسي لقب الدوري الفرنسي قبل جولة واحدة من النهاية بوصوله إلى (85 نقطة)، مستفيدًا من فارق النقاط الـ4 مع منافسه المباشر لانس الذي فاز في ميدانه "بولار دولولي" على أجاكسيو بثلاثية نظيفة.
وانفرد ممثل العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، بالرقم القياسي في سجل أبطال الدوري الفرنسي بواقع 11 لقبًا، ليفض الشراكة مع سانت إيتيان صاحب العشرة ألقاب، والذي لم يحصد البطولة منذ موسم 1980-1981.

وكرّس النادي الباريسي هيمنته على البطولات المحلية منذ استحواذ "مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية" عليه عام 2011. حيث حقق 9 ألقاب للدوري من أصل 11 نافس خلالها. وفقد اللقب مرتين فقط في 2017 لموناكو وفي 2021 لفريق ليل. (win win)

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