ميسي ينفرد بلقب الهدّاف التاريخي للدوريات الأوروبية الكبرى

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا) أفضل هدّاف في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، متجاوزاً البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن سجّل هدفًا لباريس سان جيرمان أمس السبت أمام ستراسبورغ في التعادل (1-1) بالجولة الـ37 من الدوري الفرنسي.

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وأحرز ميسي هدف حسم الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023 في ملعب "ستاد دو ميناو" معقل ستراسبورغ، ليحافظ النادي الباريسي على لقبه، وينفرد بالرقم القياسي كأكثر من حصد المسابقة بواقع (11 لقبًا) متجاوزًا سانت إيتيان (10 ألقاب).

وحسم باريس اللقب قبل جولة واحدة من النهاية بـ(85 نقطة)، مستفيدًا من فارق النقاط الأربع مع المنافس الرئيسي لانس (81).. وبعيدًا عن التتويج الباريسي، زكان الرقم الأبرز في تلك الليلة من نصيب ميسي.





وأضاف ميسي البطولة 43 في مسيرته، ليصبح أكثر لاعب حصدًا للألقاب في تاريخ كرة القدم الأوروبية مناصفة مع البرازيلي وزميله السابق في برشلونة، البرازيلي داني ألفيس (40 عامًا) الذي لا يزال نشطًا إلى الوقت الحالي.

مسيرة ميسي الاحترافية اقتصرت سابقًا على فريق برشلونة الإسباني، قبل أن يتقمّص ألوان الـ"بي إس جي" صيف 2021، ويفوز معه بالدوري الفرنسي 2021-2022، وكأس السوبر الفرنسي لنفس الموسم، والآن أضاف اللقب الثالث مع الباريسي.



أمام ستراسبورغ، دوّن ميسي على هدفه رقم 21 في الموسم الحالي بكل المسابقات، فضلًا عن تقديم 20 تمريرة حاسمة. (win win)