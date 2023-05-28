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رياضة

حارس الأرجنتين يكشف سر رقصته الغريبة بنهائي كأس العالم

Lebanon 24
28-05-2023 | 05:00
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اعترف إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين وأستون فيلا، بقيامه ببعض التصرفات الطفولية خلال المباريات، وهذا ما يدفعه للقيام بأشياء مثيرة للجدل.
وكان مارتينيز تعرض لهجوم عنيف من الجماهير الفرنسية بسبب حركاته الاستفزازية خلال نهائي كأس العالم قطر 2022، ورقصته الشهيرة خلال ركلات الترجيح التي منحت فريقه اللقب.
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وقال الحارس الأرجنتيني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بعض الناس سألوني هل تدربت على هذه الرقصة قبل المباراة؟ في الحقيقة لا، لم أرقص بهذه الطريقة أبدًا في حياتي مثلما فعلت بعد إهدار فرنسا لركلة جزاء".


وأضاف: "أنا طفل في الملعب لذلك تحدث مني هذه التصرفات ولا أفكر كثيرًا في أي شيء سيحدث بعدها".
وكان حارس أستون فيلا من أهم أبطال المونديال مع ليونيل ميسي، حيث ساهم في فوز بلاده بالبطولة بعد تألقه أمام هولندا في ربع النهائي وفرنسا بالمباراة النهائية.

 
وارتبط اسمه مؤخرًا للانتقال إلى بعض كبار أوروبا وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي، لحاجة الثنائي لحارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. (جول)
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