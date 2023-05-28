هل ينتقل غوندوغان الى برشلونة؟

دخل نادي برشلونة في جولة مفاوضات جديدة مع الألماني إلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة برشلونة تقدمت بعرضٍ جديد للاعب خط الوسط الألماني بعد توقف المفاوضات بين الطرفين، حيث تسعى إدارة النادي الكتالوني بشتى السبل لإقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق.وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة عرض على غوندوغان عرضًا مدته ثلاث سنوات، لضمه بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي.ويمنح برشلونة أولوية للتعاقد مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم، بسبب الظروف المالية التي يعاني منها. وفي المقابل، قدم مانشستر سيتي عرضًا لتمديد عقد غوندوغان.ولم يحسم النجم الألماني موقفه من البقاء مع مانشستر سيتي أو الرحيل إلى برشلونة، إذ يفضل وفقًا لتقارير، الانتظار حتى نهاية مباراة فريقه مع إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لحسم موقفه. (win win)