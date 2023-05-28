بعد فوزه بالدوري السعودي.. "مكافأة بالملايين" من الوليد بن طلال للاتحاد

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمير الوليد بن طلال، عن "مكافأة بالملايين" للاعبي نادي الاتحاد بعد فوزهم بالدوري السعودي لكرة القدم (روشن).



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وتوج الاتحاد بطلا للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2009، بفوزه على مضيفه الفيحاء 3-0، أمس السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة، منهيا موسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه النصر خالي الوفاض. وقال بن طلال في منشور على تويتر: "نبارك لنادي الاتحاد تحقيق الفوز بدوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، وأعلن عن مكافأة ثلاثة مليون ريال (800 ألف دولار) للنادي".وتوج الاتحاد بطلا للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2009، بفوزه على مضيفه الفيحاء 3-0، أمس السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة، منهيا موسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه النصر خالي الوفاض.

وتأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل الدولة المضيفة، إذ تستضيف السعودية البطولة في الفترة من 12 حتى 22 كانون الثاني المقبل. وهي المشاركة الثانية له بعد الأولى، عام 2005، في اليابان. (الحرة)