Advertisement

رياضة

بعد فوزه بالدوري السعودي.. "مكافأة بالملايين" من الوليد بن طلال للاتحاد

Lebanon 24
28-05-2023 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1071511-638208548115094171.jpg
Doc-P-1071511-638208548115094171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمير الوليد بن طلال، عن "مكافأة بالملايين" للاعبي نادي الاتحاد بعد فوزهم بالدوري السعودي لكرة القدم (روشن).
وقال بن طلال في منشور على تويتر: "نبارك لنادي الاتحاد تحقيق الفوز بدوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، وأعلن عن مكافأة ثلاثة مليون ريال (800 ألف دولار) للنادي".
Advertisement


وتوج الاتحاد بطلا للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2009، بفوزه على مضيفه الفيحاء 3-0، أمس السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة، منهيا موسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه النصر خالي الوفاض.
وتأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل الدولة المضيفة، إذ تستضيف السعودية البطولة في الفترة من 12 حتى 22 كانون الثاني المقبل. وهي المشاركة الثانية له بعد الأولى، عام 2005، في اليابان. (الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2023-05-28
23:31 | 2023-05-27
23:00 | 2023-05-27
16:13 | 2023-05-27
16:00 | 2023-05-27
14:15 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website