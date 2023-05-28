بعد رغبته في مغادرة النصر.. هل يكون نيوكاسل وجهة محتملة لرونالدو؟

تتوالى التطورات المتعلقة بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، وذلك مع ظهور أنباء متباينة من الصحف العالمية من حين لآخر، تشير إلى احتمال رحيله عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي.

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"الدون" الذي انضم إلى النادي السعودي حتى عام 2025 بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو في الموسم، وذلك بعد أزمات كثيرة مع مانشستر يونايتد الانكليزي، أدت إلى فسخ تعاقده مجانا قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2022، يعيش وضعاً صعباً داخل ناديه النصر، رغم البداية القوية له مع الفريق. "الدون" الذي انضم إلى النادي السعودي حتى عام 2025 بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو في الموسم، وذلك بعد أزمات كثيرة مع مانشستر يونايتد الانكليزي، أدت إلى فسخ تعاقده مجانا قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2022، يعيش وضعاً صعباً داخل ناديه النصر، رغم البداية القوية له مع الفريق.

العالم بأسره توقع فوزه بعدد من البطولات في موسمه الأول مع النصر، إلا أنه فشل في تحقيق أي لقب هذا الموسم، فقد خسر بطولتين مع الفريق النصراوي منذ التحاقه مع العالمي، كما خسر فريقه لقب الدوري لصالح الاتحاد.

"الدون" يرغب في مغادرة النصر!

وسائل إعلام عالمية سلطت الضوء على حركة رونالدو في الملاعب السعودية، لتؤكد صحيفة موندو ديبورتفو الإسبانية أن كريستيانو رونالدو في حالة استياء من الأوضاع داخل السعودية والبنية التحتية التي لم تكن وفق توقعاته، مما يجعله يدرس الرحيل عن النصر في نهاية الموسم الحالي.





وفي وقت سابق، خرجت وسائل إعلامية عديدة تؤكد أن انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي، خلفه هدف للنجم البرتغالي بالعودة إلى الدوري الإنكليزي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، وذلك عبر بوابة نادي نيوكاسل يونايتد الذي يمتلكه حالياً صندوق الاستثمار بالمملكة. وفي وقت سابق، خرجت وسائل إعلامية عديدة تؤكد أن انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي، خلفه هدف للنجم البرتغالي بالعودة إلى الدوري الإنكليزي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، وذلك عبر بوابة نادي نيوكاسل يونايتد الذي يمتلكه حالياً صندوق الاستثمار بالمملكة.

فسخ عقد رونالدو مع النصر من جانب واحد، سيُعرضه للإيقاف لمدة 4 أشهر، وكذلك سيُلزمه بدفع تعويض مالي ضخم للنادي، إذ يتبقى في عقده سنتان.

هل يغادر رونالدو النصر من أجل نيوكاسل؟

أبدى فريق نيوكاسل اهتمامه بضم رونالدو إلى صفوف فريقه الكروي خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة Sky Sports الإنكليزية.

لكن ليس هناك أي مفاوضات رسمية من جانب نادي نيوكاسل ورونالدو، الا انه هناك تطلعات كبيرة من أجل ضم صاحب الـ 37 عاما لمنح الفريق دفعة كبيرة على المستوى الأوروبي.

في المقابل، كشفت مصادر موقع winwin الرياضي، أن محترف نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيبقى مع الفريق النصراوي خلال الموسم المقبل، رغم اهتمام نادي نيوكاسل الإنكليزي بالتعاقد مع النجم المخضرم في الميركاتو الصيفي القادم، لا سيما مع سعي الحكومة السعودية نحو مساعدة الأندية الأخرى على التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي، حتى تستحوذ بطولة الدوري السعودي للمحترفين على اهتمام أكبر، وتتجه الأنظار أكثر إلى الكرة السعودية.