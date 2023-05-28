23
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برشلونة يفضل ميسي على ليفاندوفسكي بيورو واحد!
Lebanon 24
28-05-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل خلال الميركاتو الصيفي المقبل بسبب عدم وضوح موقفه النهائي بشأن مستقبله.
وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان الشهر المقبل، ووفقا لتقارير صحفية عديدة يقترب البرغوث من الرحيل إلى وجهة جديدة.
Advertisement
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بدأ العد التنازلي لمعرفة مصير ميسي في الصيف، حيث يحظى النادي الكتالوني بتفاؤل معتدل تجاه حسم الصفقة.
وأشارت إلى أن مفاوضات برشلونة وميسي بدأت في شهر شباط الماضي بقيادة الرئيس خوان لابورتا، واتفق الطرفان على شروط الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب لمدة سنتين، بالإضافة إلى الاتفاق على حقوق التسويق.
وأوضحت أن برشلونة لا يزال ينتظر الموافقة النهائية على خطته الاقتصادية من رابطة الليجا، لكن عند سؤال مصادر مقربة من ميسي بشأن المفاوضات أكدوا أنهم لم يتلقوا أي شيء مكتوب أو جاد حتى الآن.
وعلى العكس، أكدت مصادر موثوقة من برشلونة لـ"موندو ديبورتيفو"، أن ميسي ووالده يعرفان المعايير التي يستند عليها العرض الرسمي الذي سيقدم للبرغوث.
وكشفت أن برشلونة يخطط لمنح ميسي راتب يزيد بيورو واحد عما يحصل عليه روبرت ليفاندوفسكي، من أجل إبقاء ليو على رأس فاتورة الرواتب في النادي.
وذكرت أن برشلونة لا يستطيع التحرك أكثر من ذلك في صفقة ميسي حتى يتم تأكيد الموافقة على خطته من رابطة الليجا، والتي قد تصل الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أقصى تقدير. (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
04:26 | 2023-05-28
28/05/2023 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
Lebanon 24
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
16:40 | 2023-05-27
27/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
23:15 | 2023-05-27
27/05/2023 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
01:00 | 2023-05-28
28/05/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
03:15 | 2023-05-28
28/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2023-05-28
بعد رفضها مصافحة منافستها البيلاروسية.. لاعبة تنس أوكرانية في مرمى الهجمات
10:44 | 2023-05-28
بعثة لبنان للتايكواندو تشارك ببطولة العالم بأذربيجيان
09:28 | 2023-05-28
تعرّض لحادث خطير... نقل حارس "باريس سان جيرمان" إلى العناية المركزة (صورة)
08:00 | 2023-05-28
هل ينتقل غوندوغان الى برشلونة؟
05:00 | 2023-05-28
حارس الأرجنتين يكشف سر رقصته الغريبة بنهائي كأس العالم
03:30 | 2023-05-28
بعد رغبته في مغادرة النصر.. هل يكون نيوكاسل وجهة محتملة لرونالدو؟
فيديو
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
28/05/2023 21:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
28/05/2023 21:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
28/05/2023 21:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact