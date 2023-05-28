تعرّض لحادث خطير... نقل حارس "باريس سان جيرمان" إلى العناية المركزة (صورة)

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد أن حارس مرماه سيرجيو ريكو في غرفة العناية المركزة في إسبانيا بعد تعرضه لحادث أثناء ممارسته الفروسية.



وأكد النادي الفرنسي تقارير صحفية إسبانية ذكرت أن ريكو، الخيار الثاني لحراسة عرين باريس سان جيرمان نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى فيرخن ديل روسيو في إشبيلية (العربية)

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