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رياضة

بعثة لبنان للتايكواندو تشارك ببطولة العالم بأذربيجيان

Lebanon 24
28-05-2023 | 10:44
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تشارك بعثة منتخب لبنان بالتايكواندو في بطولة العالم، التي تستضيفها العاصمة الاذربيجانية باكو.

وفي ما يلي اسماء البعثة: مدير المنتخبات الوطنية والمدرب الوطني الغراند ماستر رالف حرب (رئيساً للبعثة)،الغراند ماستر ايلي ايليا (مدرباً)، رافاييل قدسي(تحت ال59 كلغ)، رالف حنينه(تحت ال63 كلغ)، حبيب سماحة (تحت ال67 كلغ)، راي الراعي (فوق ال87 كلغ)،آنا حداد (تحت ال49 كلغ)، مارييلا بو حبيب (تحت ال53 كلغ)، ليتيسيا عون (تحت ال57 كلغ)، ورد سلمان (تحت ال73 كلغ).
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