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رياضة
البريميرليغ.. إيفرتون "ينجو" واكتمال عقد الهابطين
Lebanon 24
28-05-2023
|
23:00
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عزز إيفرتون سجله الرائع بالبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 69 عاما بعدما فاز 1-صفر بشق الأنفس على بورنموث في الجولة الأخيرة من الموسم وتجنب الهبوط.
وأحرز عبدولاي دوكوري هدف المباراة الوحيدة بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء قبل مرور ساعة من اللعب.
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ودخل فريق المدرب شون دايك، مباراة اليوم ومصيره بين يديه، حيث كان يدرك أن الانتصار في ملعب جوديسون بارك سيكون كافيا للبقاء.
ورغم المعاناة في الشوط الأول، فإن إيفرتون سجل هدف الانتصار بتسديدة دوكوري القوية في الدقيقة 57 ليشعل احتفالات المشجعين.
وشعرت الجماهير بالتوتر في الدقائق الأخيرة مع محاولة بورنموث التعادل، لكن نتيجة المباراة لم تتغير، ليحافظ إيفرتون على موقعه في المركز 17 وبفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز 18.
وهبط ليستر مع ليدز يونايتد وساوثمبتون إلى الدوري الثانية.
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