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رياضة
ميسي ومبابي يقودان التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي 2023
Lebanon 24
29-05-2023
|
08:00
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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي التشكيلة المثالية لموسم 2023/2022 بعد تأكد تتويج نادي باريس سان جيرمان، وضمت التشكيلة الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين ليونيل ميسي، وهداف الدوري هذا الموسم كيليان مبابي.
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وتواجد في تشكيلة الدوري الفرنسي المثالية 4 لاعبين من فريق باريس سان جيرمان ومثلهم من فريق لانس واثنان من مارسيليا وواحد من نيس وفق خطة هجومية 4-3-3.
ووقع الاختيار على بريس سامبا، حارس مرمى لانس، ليكون أفضل حارس في الدوري هذا الموسم، وهو ما بدا خياراً منطقياً للجميع.
في الدفاع تم اختيار لاعب باريس سان جيرمان نونو مينديز على الجهة اليسرى من الدفاع وعلى اليمين زميله المغربي أشرف حكيمي.
وفي وسط الميدان تواجد 3 لاعبين هم فالنتين رونجيه من أولمبيك مارسيليا، وكفيران تورام من نادي نيس وسيكو فوفانا من نادي لانس الذي انهى الدوري في المركز الثاني.
وعلى الصعيد الهجومي ضمت القائمة ليونيل ميسي ومبابي من باريس سان جيرمان ولويس أوبندا مهاجم لانس.
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