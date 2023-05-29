هل يقود هجوم ريال مدريد مهاجم برازيلي جديد؟

نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن الصحافي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المهتم بسوق الانتقالات، أن ريال مدريد مهتم بالبرازيلي روبيرتو بفيرمينو، لكن حتى الآن لم تبدأ أي مفاوضات بين الجانبين.

وينتهي عقد فيرمينو صاحب الـ31 سنة، مع ليفربول بنهاية شهر حزيران المقبل. وقد أعلن اللاعب والنادي الإنكليزي عدم تجديد العقد بينهما لتنتهي مسيرة الـ 8 سنوات مع الريدز توج خلالها بسبعة ألقاب أهمها بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الذي عاد لليفربول بعد غياب ثلاثة عقود.





ويرغب ريال مدريد في دعم صفوفه بمهاجم بجوار كريم بنزيما مع ظهور دائم لاسم هاري كين مهاجم توتنهام بين الأسماء المطروحة على ريال مدريد والمعجب بها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

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التعاقد مع روبيرتو سيكون الأكثر وفرة لريال مدريد فاللاعب سيكلف النادي راتبه فقط، لأن التعاقد وقتها سيكون انتقال حر.



لكن ريال مدريد ليس الوحيد الراغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي الذي أطلقت عليه الصحيفة الإسبانية لقب "بنزيما البرازيلي" نظرًا لتفانيه ولعبه الدائم لمصلحة الفريق، قطبا مدينة ميلانو، ميلان وإنتر وكذلك برشلونة وعدد من الأندية الأخرى بينها فرق سعودية ترغب أيضًا في التعاقد مع فيرمينو. (جول)