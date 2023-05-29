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رياضة

رسمياً.. تشيلسي يعلن عن مدربه الجديد من هو؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 11:00
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تعاقد تشيلسي الإنكليزي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو اليوم الاثنين.
ووافق بوكيتينو (51 عاما) على عقد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي، ليعود إلى الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد أربع سنوات من إقالته في الفريق اللندني الآخر توتنهام.
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وقال مديرا نادي تشيلسي، لورنس ستيوارت وبول وينستانلي: "هو مدرب يبحث عن الفوز، عمل على أعلى المستويات، في بطولات ولغات متنوعة. روحه، مقاربته التكتيكية والتزامه بالتطوير جعلت منه مرشحا استثنائيا".


وعاش تشيلسي موسما كارثيا، هو الأول تحت إشراف الملاك الجدد، ليحتل المركز الثاني عشر في الدوري بفارق 45 نقطة عن مانشستر سيتي البطل.
واستثمر رجل الأعمال الأميركي تود بويلي وصندوق استثمار كليرلايك أكثر من 600 مليون يورو في سوق الانتقالات خلال الصيف الماضي ومطلع العام الحالي لتدعيم صفوف تشيلسي، لكن هذه الاستثمارات التي شملت بشكل أساسي اللاعبين الشباب والواعدين، لم تؤت ثمارها.
كما قرر بويلي إقالة المدرب الألماني توماس توخيل بعد 7 مباريات فقط، عندما كان تشيلسي يحتل المركز السادس في الدوري، وعين غراهام بوتر من برايتون، وهو مدرب اعتبر أيضا واعدا ولكن بدون خبرة في ناد بمكانة تشيلسي.
 
وعين بوتر في مشروع طويل الأجل مع تشيلسي، لكنه أقيل في أوائل نيسان الماضي، فأتى أسطورة النادي فرانك لامبارد ليتولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

الأرجنتيني لم يشرف على أي فريق منذ رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي، وسيكون سادس مدرب دائم لتشيلسي خلال خمس سنوات. (روسيا اليوم)
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