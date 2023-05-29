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رياضة

خمسة مرشحين لفرعية اللجنة الاولمبية

Lebanon 24
29-05-2023 | 10:31
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قدم خمسة مرشحين للانتخابات الفرعية للجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية المقررة في 5 حزيران المقبل على ثلاثة مقاعد، بعد اسقاط عضوية ثلاثة اعضاء هم المهندس هاشم حيدر والعميد المتقاعد حسان رستم وجورج عبود.
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والمرشحون هم: ريمون سكر (اتحاد التزلج على الثلج)، فريد ابي رعد (اتحاد السباحة)، جودت شاكر (اتحاد الشطرنج ومرشح لتولي منصب الامين العام)، رولان سعادة (اتحاد العاب القوى)، هشام جرادي (اتحاد كرة السلة).

كما تقدم ستة مرشحين لانتخابات مجلس التحكيم الرياضي. (الوكالة الوطنية)
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