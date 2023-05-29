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رياضة

توخيل يستعد للرحيل عن بايرن ميونخ!

Lebanon 24
29-05-2023 | 14:00
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أكد اللاعب الألماني الأسبق ديتمار هامان أن المدرب توماس توخيل سيرحل عن تدريب بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، رغم قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني "البوندسليغا".
وقاد توخيل الفريق الالماني للاحتفاظ بلقب البوندسليغا للموسم 11 على التوالي بعد فوزه في الجولة الأخيرة على مضيفه كولن 2-1 وتعادل بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز 2-2.
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وأكد هامان في تصريحات صحفية أن توخيل سيلتحق بالمدير التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالحمديتش اللذين تمت إقالتهما من النادي مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي.
وقال اللاعب السابق لبايرن ميونخ وليفربول: "لا يمكن استبعاد مغادرة توماس توخيل أيضًا، لكن لن تتم إقالته بل سيختار الرحيل من تلقاء نفسه لأن بيئة العمل لا تعجبه".
 
وكان توخيل قد لمّح لوجود بيئة سيئة تحيط ببايرن ميونخ منذ استلامه تدريب الفريق، وذلك خلال تصريحاته في أثناء احتفالات الفريق بلقب الدوري الألماني، حيث قال: "سيكون من الجيد أن تهدأ الأمور حتى نكون قادرين على التركيز على كرة القدم، لدينا عمل كبير للقيام به من أجل تحسين الفريق".


وتابع: "نريد أن نتأكد من وجود شعور عائلي وأن نحمي أنفسنا أيضًا من التأثيرات والآراء الخارجية، عندها فقط يمكننا أن نطلب كل شيء من اللاعبين".

وتعاقد بايرن ميونخ مع توخيل لتدريب الفريق خلفًا لجوليان ناغلسمان الذي أقيل من منصبه في آذار الماضي، بسبب توتر العلاقة بينه وبين بعض اللاعبين المهمين. )win win)
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