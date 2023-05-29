Advertisement

رياضة

عقوبات إثر أحداث مؤسفة في مباراة ماراثونية.. هذا ما حصل في "كأس مصر"

Lebanon 24
29-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1072127-638209891514054861.jpeg
Doc-P-1072127-638209891514054861.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، إيقاف عبد الظاهر السقا مدير الكرة في نادي فيوتشر ومحمد إسماعيل مدير الكرة في نادي إنبي، بالإضافة إلى تغريم الناديين عقب أحداث مؤسفة شهدتها مباراة ماراثونية في كأس مصر، الأحد.
Advertisement

وتأهل إنبي إلى دور الثمانية بعد أن أطاح بفيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد مباراة فوضوية امتدت لنحو ثلاث ساعات ونصف بعد تعطل نظام حكم الفيديو المساعد وتهديد الفريق الفائز بالانسحاب.

منح محمد رضا (بوبو) التقدم لفيوتشر في الدقيقة 57، لكن حكم الفيديو تدخل للشك في لمس الحكم نادر قمر الدولة الكرة بيده خلال الهجمة. واتجه الحكم لمراجعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب لكنها كانت معطلة، وانتظر الجميع 17 دقيقة حتى إصلاح الشاشة.

 
بعد المراجعة احتسب قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ما أثار غضب إنبي لينسحب من أرض الملعب، قبل إقناعه بالعودة بعد توقف 25 دقيقة، وهي مدة الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وأدرك أحمد كالوشا التعادل لإنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الوقت بدل الضائع، ثم احتكم الفريقان لركلات الترجيح.
 
وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري إيقاف إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، أربع مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب "السلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة".
 
وقال إسماعيل لرويترز: "سنتظلم ضد العقوبات لأنها كبيرة ومبالغ فيها، كما أن العقوبات الموقعة على فيوتشر جاءت مخففة قياسا بعقوبات إنبي"، مشيرا إلى أن اعتراضه على قرارات الحكم كان تعبيرا عن الغضب لعدم تطبيق القانون المنظم للعبة، مضيفا أن الهدف الذي مني به فريقه غير صحيح لعدة تطبيق القانون.

كما قررت لجنة المسابقات إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر لمباراتين، وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

وفرضت اللجنة أيضاً غرامة مالية على فيوتشر وإنبي قيمتها 25 ألف جنيه لكل منهما لاعتراض الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.
المصدر: العربية نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:48 | 2023-05-29
15:14 | 2023-05-29
14:43 | 2023-05-29
14:00 | 2023-05-29
11:00 | 2023-05-29
10:31 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website