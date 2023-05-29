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رياضة

رغم التتويج… سباليتي: لن أدرّب نابولي!

Lebanon 24
29-05-2023 | 14:43
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أكد المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، اليوم، أنه سيغادر منصبه كمدرب لنابولي بنهاية الموسم، بعد قيادة الفريق للقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ أكثر من 3 عقود.

وقال سباليتي للصحافيين في مركز تدريب "كوفرتشانو" الخاص بمنتخب إيطاليا: "أنا بحاجة لبعض الوقت للراحة بعيدا عن كرة القدم لأنني متعب جداً، مضيفًا: "لن أدرب نابولي أو أي فريق آخر خلال الموسم المقبل". وتابع: "بذل مالك النادي قصارى جهده وأشكره، والآن من الجيد أن يستمر في فعل ما يريد القيام به".
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وقاد المدرب البالغ 64 عاما نابولي إلى لقب "سيري أ" قبل 5 مباريات من النهاية، بعد موسم رائع قدم خلاله فريقه كرة قدم كانت من الأكثر جمالا في أوروبا، وأصبح أكبر مدرب يحرز لقب الدوري الإيطالي.

وسيشرف سباليتي على المباراة الأخيرة للفريق مساء الأحد، عندما يستضيف حامل اللقب سمبدوريا المتذيل في المرحلة الأخيرة على ملعب دييغو مارادونا.
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