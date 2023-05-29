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رياضة

عرض قطري.. هذه آخر مستجدات "بيع مانشستر يونايتد"

Lebanon 24
29-05-2023 | 23:00
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كشفت مجلة "فور فور تو"، الاثنين، أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد الإنكليزي منقسم بشأن عملية بيع النادي، وقرر خلال اجتماع الأسبوع الماضي عدم خوض أي مفاوضات حصرية مع أي من الطرفين اللذين يتصدران سباق الشراء، لتظل جميع الاحتمالات مفتوحة.
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ويبقى عرض الملياردير البريطاني، السير جيم راتكليف، لشراء "الشياطين الحمر" مقابل 5 مليارات جنيه إسترليني، هو المفضّل لإدارة النادي الحالية، رغم رفع رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، لعرضه الشرائي.

وتدخل عملية اختيار الخليفة الجديد لعائلة غليزر الأميركية، المالكة للنادي، شهرها الرابع ولا يبدو أن الإعلان الرسمي سيكون قريبًا.


وكانت شبكة "سكاي" نيوز، ذكرت في وقت سابق أن عرض راتكليف يتصدر السباق، وذلك على  الرغم من العرض الجديد المحسّن من جانب الشيخ جاسم بن حمد.

 
 
هذا وكانت جولة ثالثة من استقبال عروض الشراء قد أجريت نهاية نيسان الماضي، وكان على المتقدمين تقديم معلومات وتفاصيل أكثر بشأن العروض.

وبحسب "فور فور تو"، فإن ما يختلف بين عرضي رجلي الأعمال القطري والبريطاني هو أن الأخير يقترح شراء حصة أغلبية، مما يسمح بامتلاك أسرة غليزر لنسبة في النادي، بينما يسعى الشيخ جاسم بن حمد لشراء النادي بالكامل.
 
ولا يمتلك الملاك الحاليون للنادي شعبية كبيرة بين المشجعين، إذ تكررت المطالبات برحيلهم، وخصوصا بعد عدم تحقيق النادي لبطولة الدوري الإنكليزي طوال عشر سنوات منذ رحيل الأسطورة أليكس فيرغسون عن قيادة الفريق.

ومع استمرار مفاوضات البيع، يزداد التوتر بين جهور النادي الراغب في وصول ملاك جدد يبدأون العمل سريعًا قبل الموسم الجديد.
 
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