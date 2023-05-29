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رياضة

إشتباكات ومشاحنات بافتتاح بطولة القدس.. اليكم ما حصل في الدقائق الأخيرة

Lebanon 24
29-05-2023 | 15:14
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توقفت مباراة الفيصلي والوحدات الأردنيان التي استضافتها مدينة "رام الله" الفلسطينية في الدقائق الأخيرة، الإثنين، بعدما شهدت اشتباكات ومشاحنات بين اللاعبين والجمهور.
 
وأقيم اللقاء على ملعب فيصل الحسيني في رام الله، بافتتاح بطولة القدس والكرامة في نسختها الثانية.
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لكن خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، توقّف اللقاء على خلفية اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار الحكم، بعد خطأ ارتكبه زميلهم أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر، إثر تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لهدف لكل فريق.
 
وشهدت المباراة رمي جماهير الوحدات عبوات المياه باتجاه لاعبي الفيصلي، فضلاً عن شجار جماعي بين اللاعبين، بينما تدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في محاولة لتهدئة المشجعين في الملعب.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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