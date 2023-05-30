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رياضة

مدرب برشلونة: أخبرت لابورتا بموقفي النهائي من عودة ميسي

Lebanon 24
30-05-2023 | 02:00
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كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، عن موقفه النهائي من عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف النادي الكتالوني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بانتهاء هذا الموسم.
وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أبلغت خوان لابورتا رئيس برشلونة أن عودة ميسي إلى صفوف النادي الكتالوني تبدو منطقية للغاية"، وتابع: "لا شك في هذا الأمر، ميسي مثالي لنظام وأسلوب لعب برشلونة، إنه ينسجم مع أفكاري التكتيكية".
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وأضاف: "على صعيدي الشخصي أملك خطة تكتيكية تتناسب مع عودة ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة، سيكون من الرائع أن يتحقق هذا الأمر الموسم المقبل".
وتابع: "الأمر متروك إلى ميسي، عليه الآن أن يقرر الوجهة المقبلة التي سيكمل بها مسيرته، تحدثت بالفعل إلى ميسي، لكن القرار النهائي خاص به فقط".
ورحل ميسي عن صفوف برشلونة عام 2021 وانضم إلى باريس سان جيرمان، بعد 16 عامًا من التألق بقميص الفريق الإسباني، دون أن يقرر تجديد عقده مع النادي الباريسي والذي ينتهي في حزيران القادم.


ولا تبدو فرص برشلونة باستعادة ميسي سهلة للغاية، في ظل تلقي النجم الأرجنتيني عرضًا من الهلال السعودي، والذي قدرت قيمته بنحو 400 مليون دولار، نظير الظفر بخدماته بعد رحيله عن باريس سان جيرمان. (win win)
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