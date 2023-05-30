ماذا كان يفعل ميسي مع زوجته أنتونيلا في برشلونة؟ (فيديو)

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة برشلونة الإسبانية برفقة زوجته أنطونيلا لحضور حفل موسيقي.

وكان في الحفل أيضاً إلى جانب ميسي زميله السابق في "البرسا" وصديقه النجم الإسباني فرانسيسك فابريغاس.

وبمجرد معرفة الجمهور بحضور ميسي في الحفل بدأ يهتف: "ميسي ميسي..".

Messi en el concierto de Coldplay en Barcelona sjcbajcbsjsj pic.twitter.com/W5mB4fEBSM — FC Barcelona Argentina (@BarsaARG) May 28, 2023 Advertisement

وتزامن وجود ميسي في المدينة الإسبانية في وقت كان يلعب فيه فريقه السابق المباراة قبل الختامية في موسم الدوري الإسباني، الذي توج بلقبه، أمام ريال مايوركا والتي فاز بها بنتيجة 3-0.

وجاء توجه ميسي إلى برشلونة بعد ساعات من قيادته فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي بتسجيله الهدف في المباراة التي تعادل فيها أمام ستراسبورغ بنتيجة 1-1.



وتأتي هذه الزيارة لميسي إلى المدينة الإسبانية في ظل ما يُحكى عن إمكانية عودته إلى صفوف فريقه السابق "البرسا"، لكن النجم الأرجنتيني لم يتخذ قراره بعد.