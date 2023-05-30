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رياضة

مفاجأة سارة لكريستيانو رونالدو!

Lebanon 24
30-05-2023 | 05:00
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لم تكن نهاية الموسم سعيدة لنجم النصر كريستيانو رونالدو، بعدما خسر لقب دوري روشن السعودي لصالح الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة، وغادر الملعب مصابًا قبل دقائق من النهاية.
وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن رونالدو طلب الخروج من مواجهة الاتفاق مساء السبت الماضي بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة.
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الجهاز الطبي بحسب الصحيفة، طمأن نظيره الفني حول حالة اللاعب، واصفًا إياها بغير المقلقة لكن دون حسم موقفه من اللقاء الأخير أمام الفتح مساء الأربعاء القادم.
مع هذا، فقد حملت الأخبار الواردة من البرتغال أخبارًا سعيدة لصاحب الـ38 عامًا قد تُعوض نسبيًا تلك النهاية المخيبة لموسمه مع النصر، إذ تلقى دعوة للانضمام لمعسكر منتخب بلاده الذي سينطلق في حزيران المقبل.

 
واعلن المدرب روبرتو مارتينيز عن قائمة المنتخب التي ستواجه منتخبي البوسنة والهرسك وآيسلندا ضمن تصفيات يورو 2024 يومي 17 و20 حزيران القادمين، وتواجد على رأسها رونالدو. (جول)
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