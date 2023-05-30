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رياضة

عقوبات على ناديين في مصر بعد مباراة استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف!

Lebanon 24
30-05-2023 | 08:00
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف عبد الظاهر السقا مدير الكرة في نادي فيوتشر، ومحمد إسماعيل مدير الكرة في نادي إنبي، عقب أحداث مؤسفة شهدتها مباراة ماراثونية في كأس مصر الأحد الماضي.
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وتأهل إنبي إلى دور الثمانية بعد أن أطاح بفيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد مباراة فوضوية امتدت نحو 3 ساعات ونصف، بعد تعطل نظام حكم الفيديو المساعد وتهديد الفريق الفائز بالانسحاب.
وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه (1617 دولارا) بسبب "السلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة".

 
وعلق إسماعيل على العقوبة، وقال: "سنتظلم ضد العقوبات لأنها كبيرة ومُبالَغ فيها، كما أن العقوبات المُوقعة على فيوتشر جاءت مخففة قياسا بعقوبات إنبي".


وأشار إسماعيل إلى أن اعتراضه على قرارات الحكم كان تعبيرا عن الغضب لعدم تطبيق القانون المنظم للعبة، مضيفا أن الهدف الذي مُني به فريقه غير صحيح.

كما قررت لجنة المسابقات إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الحكم والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على فيوتشر وإنبي قيمتها 25 ألف جنيه لكل منهما، لاعتراض الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية. (الجزيرة)
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