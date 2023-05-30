الـVAR Light شارف على دخول الدوري اللبناني لكرة القدم.. فهل تدرّب الحكّام عليه؟

من المقرر أن تدخل تقنية الفيديو المساعد Var light إلى الدوري اللبناني، بدءاً من الموسم المقبل 2023-2024، بحسب ما قال رئيس الاتحاد، هاشم حيدر.

ما الـ"Var"؟

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تعتبر كلمة "Var" اختصارا لثلاث كلمات بالإنكليزية هي "حكم الفيديو المساعد"، ويتكون فريق حكّام الـ "Var" من 3 أو 4 حكّام ويعاونهم تقني فيديو، ويجب أن تكون لهم جميعا لغة مشتركة مع بعضهم البعض ومع حكم المباراة أيضا.

وتقنية "الفار لايت" تشبه تقنية "Var" الأساسية المطبقة حاليا في دوريات كرة قدم عدة، لكن عدد الكاميرات المستخدمة في التقنية الأولى أقل وبالتالي كلفة أقل، وهي هدفها تخفيف الأخطاء التحكيمية، ورفع مستوى الحكّام حتى يتمكنوا من البقاء في الساحة الدولية، بسبب متطلبات لجان الحكّام في الاتحادين الآسيوي والقاريّ.

وكان من المفترض أن يخضع الحكّام والأقسام الفنية والتقنية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، إلى سلسلة ورشات عمل مكثفة للتدريب على التقنية الجديدة، لكن حكم كرة قدم لبناني أكد في حديث لـ "لبنان ٢٤"، أن حكّام لبنان لكرة القدم لم يتدربوا بعد على تقنية الـ var لاستخدامها في الملاعب.

واوضح أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد يؤدي إلى تلاشي الحالات الدقيقة والمؤثرة في نتائج وسير المباريات، وسيرد لأي نادٍ أو لاعب حقوقه، خصوصاً بالنسبة لدخول الكرة المرمى من عدمه، وكذلك حصول اللاعب على بطاقة حمراء مباشرة غير مستحقة.

وفي السياق، أكد حكم لبناني في حديث لـ "لبنان ٢٤" أن الحكّام يحتاجون إلى التوجيه والتدريب بشكل مكثف على كل خطوات اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، والذي يتضمن اجتياز عدداً من الحالات التحكيمية المعدة على شكل محاكاة، بالإضافة لاختبار وخوض مباريات ودية.

كما وشدد على أن التدريب العملي على تقنية حكم الفيديو، تساعد نخبة لبنان الحاكمة في الملاعب العالمية وليس فقط في الملاعب المحلية، اذ تساهم في مشاركتهم في الخارج بشكل أوسع، اذا حصلوا على شهادة مرخصة من "الفيفا".