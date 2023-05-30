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رياضة

لقب "الماعز" الذي يطلق على نجوم العالم.. ما سره؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 04:30
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كلمة "GOAT" هي أكثر كلمة شائعة في الوسط الرياضي، اذ يلقب البعض نجوم كرة القدم بـ "الماعز".
وخلال الفترة الماضية تم تداول كلمة الماعز مرفقة بصور دييغو مارادونا وبيليه وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما تم منح العديد من النجوم في عالم الرياضة ذلك اللقب، على رأسهم الأميركي ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأميركية، السويسري روجيه فيدرر في عالم التنس.
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وكان الملاكم العالمي محمد علي كلاي أول من لقب بالماعز عام 1964 بعد هزيمة سونى ليستون، وظل يلازمه طوال حياته المهنية.
 
وعاد اللقب وبدأ إطلاقه على ميسي عن طريق صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية عندما أُطلقت عليه لقب "الماعز"، لكن قصد الصحيفة كان اختصار لكلمة Greatest of all times أي الأفضل في التاريخ.
 
ومنذ ذلك الوقت استبدل حساب نادي برشلونة الإسباني على تويتر إيموشن التاج بإيموشن الماعز، وبدأ ينتشر بشكل كبير حين أحرز ميسي لهاتريك آنذاك.
 
ثم بدأ بعد ذلك استخدام نفس اللقب عن طريق شركة الملابس الرياضية الشهير شركة أديداس، حيث أن ميسي يعتبر واجهتها الإعلامية الأولى، وهذا ما ساعد اللقب الجديد لميسي على الانتشار.
 
ساهم في انتشار لقب "الماعز" صراع ميسي ورونالدو، إلا أن اللقب ارتبط بميسي أكثر بعد الإنجازات التي حققها في جميع المسابقات التي شارك بها خلال الأعوام الماضية.
 
وفي الآونة الأخيرة ارتبط نادي باريس سان جيرمان بأحد الرعاة الجدد واسمه "GOAT"، حيث وقع عقدا مع الفريق الفرنسي في نيسان 2022، إلا أن الراعي الجديد مختص في مجال الأزياء والموضة وبدأ شركته في 2015 ويبيع منتجاته في حوالي 170 دولة حول العالم. (سكاي نيوز)
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