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رياضة

صحيفة إسبانيّة تكشف: ميسي لن يعود إلى برشلونة

Lebanon 24
30-05-2023 | 14:00
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي لا يضع في حساباته إمكانية العودة إلى صفوف برشلونة في الصيف.
وأكدت الصحيفة أن ميسي لا يثق في قدرة النادي الكتالوني على تقديم عرض له يستطيع تسجيله به. (روسيا اليوم)
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