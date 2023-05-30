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رياضة

مقابل 1.2 مليار يورو... هل وافق والد ميسي على انتقال إبنه لـ"الهلال" السعوديّ؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 08:55
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أكدت تقارير صحفية فرنسية أن خورخي ميسي والد ووكيل اللاعب ليونيل ميسي وافق على فكرة انتقاله لصفوف نادي الهلال السعودي.

ووفقا لصحيفة footmercato الفرنسية، فإن والد ميسي ووكيل أعماله وافقا بالفعل على العقد التاريخي المقدم من نادي الهلال السعودي.
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وينتظر أن يحصل ميسي على 1.2 مليار يورو على مدار عامين، أو 600 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف ما يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاليا مع النصر السعودي.
ويتوقع أن يحصل والد ميسي على أكبر عمولة في تاريخ كرة القدم، من خلال عقد الهلال، دون الكشف عن قيمتها. (روسيا اليوم)
 
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