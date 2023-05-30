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رياضة

"نجاح ساحق" لنادي "TMT LEBANON" في بطولة للفنون القتالية المُختلطة

Lebanon 24
30-05-2023 | 15:44
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شارك فريق نادي "TMT" في بطولة دوليّة تحت إشراف الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة في "BSF Forum De Beirut".
وفاز كلّ من عبد الرحمن كسار عادل الزين عن فئة الكبار، وعباس كركي خليل عسيلي وأحمد برّو وشيفان السيد وجواد الزغبي عن فئة الصغار.
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ووجّه نادي "TMT LEBANON" برئيسه البطل الدولي والمدرب عامر عبد النبي الشكر للقيمين على هذا الحدث وبالأخص لرئيس الاتحاد الأستاذ محمد داغر ونائب الرئيس الأستاذ حسن جزيني. كذلك، وجّه عبد النبي الشكر إلى المستشار الإعلامي زاريه باريكيان على تغطية ودعم هذا الحدث إعلامياً.
 
 
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