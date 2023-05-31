"40 مليون يورو" تَحُول بين ميسي وبرشلونة





منذ بداية العام الجاري حرص برشلونة على بذل كل ما في وسعه لإعادة التعاقد مع ليونيل ميسي هذا الصيف حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ومن غير المتوقع أن يُفعل بند التجديد، مما سيفتح الباب للعودة إلى كاتالونيا.

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ومع ذلك، تأخرت محاولات برشلونة للتعاقد مع ميسي مؤخراً، حيث استمروا في انتظار موافقة الليغا على خطة الجدوى المالية حتى الآن، والتي تم رفضها في 19 أيار الحالي. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض رابطة الليغا خطة جدوى وضعتها إدارة برشلونة، لعدم قدرتها على حساب 40 مليون يورو التي يقول مسؤولي النادي الكتالوني إن باستطاعتهم جلبها.منذ بداية العام الجاري حرص برشلونة على بذل كل ما في وسعه لإعادة التعاقد مع ليونيل ميسي هذا الصيف حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ومن غير المتوقع أن يُفعل بند التجديد، مما سيفتح الباب للعودة إلى كاتالونيا.ومع ذلك، تأخرت محاولات برشلونة للتعاقد مع ميسي مؤخراً، حيث استمروا في انتظار موافقة الليغا على خطة الجدوى المالية حتى الآن، والتي تم رفضها في 19 أيار الحالي.

مع استمرار الموقف الراهن، تسبب هذا في توتر ميسي ووالده خورخي بشكل متزايد، ليقدم برشلونة اقتراحاً غير رسمي إلى أسطورة النادي، لكن لا يمكنهم تقديم عرض رسمي حتى يوافق الليغا على دراسة الجدوى المقترحة.



ومن المقرر أيضاً أن يجتمع مسؤولو برشلونة مع الليغا صباح اليوم الأربعاء، حيث ستكون دراسة الجدوى هي نقطة النقاش الوحيدة.



بالنظر إلى هذه المعلومات، هناك قدر كبير من الإلحاح داخل برشلونة للموافقة على خطتهم التي ترتكز على توفير مبلغ 40 مليون يورو في وقت لاحق من بيع أحد اللاعبين الحاليين في النادي، وإذا استمر الأمر على ما هو عليه، فإنهم سيخاطرون بفقدان إعادة ميسي المطلوب بقوة في الدوريين السعودي والأميركي.