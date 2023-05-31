مدرسة المريميين شانفيل - ديك المحدي نظّمت حفل تخريج لاعبي التايكواندو

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بحضور رئيس مدرسة المريميين شانفيل - ديك المحدي ميلاد حبيقة ومدير قسم الرياضة خالد مجاعص، نظم المدربون واللاعبون في المدرسة والنادي من حملة الحزام الأسود من مختلف الدرجات حفل تخريج لاعبي التايكواندو في المدرسة بامتحانات ترقية في القاعة المقفلة للمدرسة والنادي لأكثر من 200 لاعب ولاعبة من كافة الفئات العمرية والدرجات الملونة وبحضور اهاليهم.وكانت الامتحانات مؤلفة من 7 محطات مرّ عليها التلاميذ مداورة وتضمنها:-حركات دفاع و هجوم باليدين-وضعيات الارجل والركلات-ركلات على الأهداف-حركات تكسير (خشب)-قتال شوارع-قتال حر