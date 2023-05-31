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رياضة

مدرسة المريميين شانفيل - ديك المحدي نظّمت حفل تخريج لاعبي التايكواندو

Lebanon 24
31-05-2023 | 05:10
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بحضور رئيس مدرسة المريميين شانفيل - ديك المحدي ميلاد حبيقة ومدير قسم الرياضة خالد مجاعص، نظم المدربون واللاعبون في المدرسة والنادي من حملة الحزام الأسود من مختلف الدرجات حفل تخريج لاعبي التايكواندو في المدرسة بامتحانات ترقية في القاعة المقفلة للمدرسة والنادي لأكثر من 200 لاعب ولاعبة من كافة الفئات العمرية والدرجات الملونة وبحضور اهاليهم.
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وكانت الامتحانات مؤلفة من 7 محطات مرّ عليها التلاميذ مداورة وتضمنها: 
-حركات دفاع و هجوم باليدين 
-وضعيات الارجل والركلات 
-ركلات على الأهداف 
-حركات تكسير (خشب)
-قتال شوارع
-قتال حر
وفي آخر محطة تمّ جمع العلامات واستلام الحزام والشهادة وصورة تذكارية.
وهنأ رئيس المدرسة ميلاد حبيقة المدير الفني للعبة التايكواندو في المدرسة والنادي الماستر دانيال خوراسانجيان على نجاح السنة الرياضية، وشكر المنظمين على جهودهم ودورهم في إنجاح الحفل.
 
 
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