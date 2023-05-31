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رياضة
رئيس دورتموند: طريقة ضياع الدوري لن تحطمنا
Lebanon 24
31-05-2023
|
14:00
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أكد هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أن ناديه لا يخشى من أي عواقب بعيدة المدى عقب خسارة فرصة التتويج بلقب الدوري بسيناريو مخيب للأمال.
وفي أول تعليقات له بعد صدمة ضياع اللقب يوم السبت الماضي، قال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها اليوم الأربعاء، ردا على ما إذا كانت تلك الصدمة ستؤثر على الفريق على المدى البعيد: لا على الإطلاق! أي شخص يعتقد هذا فهو مخطئ.
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وقال فاتسكه إن دورتموند لم ينكسر إثر تعرض حافلة الفريق لهجوم بعبوة ناسفة في عام 2017 كما لم ينكسر بالهزيمة أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، وأضاف: وبالتالي لن ننكسر بسبب الطريقة التي انتهت بها منافسات الدوري. (العربية)
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