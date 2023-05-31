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رياضة

كيف علّق رئيس الاتحاد السعودي على أنباء انتقال ميسي للهلال؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 16:00
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علّق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على احتمالية انتقال نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مسابقة دوري "روشن"، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. اذ ربطت العديد من التقارير الصحفية، ميسي بالانتقال لنادي الهلال السعودي هذا الصيف.
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وقال المسحل في تصريحات عبر قناة "SSC" السعودية: 'ليس لدي أخبار حول ميسي، ولكنني مثلكم أسمع الأنباء من الإعلام"، مضيفا: "أتمنى بالطبع قدومه إلى الدوري السعودي ومشاهدته، لأنني أحد المعجبين به كما أبديت إعجابي بكريستيانو رونالدو (قائد النصر السعودي)، وسيكمل القفزة الكبيرة التي حدثت في الدوري بعد قدوم رونالدو".
 
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الشهر المقبل، ولم يحدد "ليو" بعد ما إن كان سيجدد مع النادي الباريسي أو سينتقل إلى فريق آخر أو يعود لفريقه السابق برشلونة.
المصدر: روسيا اليوم
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