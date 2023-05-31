لم يرفعوا الكأس ولم يحتفلوا... لاعبون رفضوا الاحتفال بلقب الدوري السعودي (فيديو)

بدا مدرب نادي الأهلي السعودي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، متفاجئاً ومصدوماً من سلوك لاعبيه برفضهم الاحتفال بدرع دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم.

وتوج الأهلي نهاية الأسبوع الماضي، بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي، لأول مرة في تاريخه، إذ أن الموسم الجاري شهد المشاركة الأولى له في هذه الدرجة، حيث اعتاد الفريق على المشاركة في دوري "روشن" للمحترفين.

وخلال حفل التتويج، تسلم قائد الأهلي، ياسر المسيليم لقب الدوري، ثم غادر اللاعبون على الفور الملعب رافضين الاحتفال، بينما وقف موسيماني وحيدا بجانب جهازه المعاون خلال مراسم الاحتفال، وعلامات الصدمة والدهشة على وجهه.

وقال موسيماني خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC": "عليك أن تسأل الإدارة، أنا دوري داخل المستطيل الأخضر، أما خارج الميدان فهو من صلاحية الإدارة فقط، اسأل من يعطيك الجواب، مؤكد أنني سعيد بتحقيق الدوري، لذلك أنا قدمت إلى هنا، لكن كان علينا الاحتفال، فوجئت بعدم احتفال الفريق كاملا".

وعن مصيره في الموسم المقبل، أوضح المدرب الجنوب إفريقي: "القرار ليس لي، القرار عند الإدارة، عقدي ممتد للسنة المقبلة، لكن لم يبلغني أحد بالبقاء أو الرحيل إلا أنني أتمنى أن أواصل".