إشبيلية يتوج بطلا للدوري الأوروبي على حساب روما

تُوِّج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي بعد تغلبه على روما الإيطالي بركلات الترجيح (4-1) عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، ليحقق النادي الأندلسي اللقب السابع له في المسابقة.

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