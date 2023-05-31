Advertisement

رياضة

إشبيلية يتوج بطلا للدوري الأوروبي على حساب روما

Lebanon 24
31-05-2023 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1072932-638211993597269753.jpg
Doc-P-1072932-638211993597269753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوِّج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي بعد تغلبه على روما الإيطالي بركلات الترجيح (4-1) عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، ليحقق النادي الأندلسي اللقب السابع له في المسابقة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2023-06-01
23:00 | 2023-05-31
16:54 | 2023-05-31
16:00 | 2023-05-31
14:00 | 2023-05-31
11:00 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website