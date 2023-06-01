بنكهة مونديال قطر.. كيف حُسم نهائي الدوري الأوروبي لصالح اشبيلية؟

تُوِّج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي، بفوزه على روما الإيطالي بركلات الترجيح (4-1) عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في العاصمة المجرية بودابست، ليحرز النادي الأندلسي لقبه السابع في المسابقة.

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النهائي الذي أقيم على ملعب "بوشكاش أرينا"، ذكر الكثيرين في كأس العالم قطر 2022، خاصةً مع تألق الحارس المغربي ياسين بونو والأرجنتيني غونزالو مونتييل المتوج مع "الألبيسيليستي" في الدوحة.

ويعود الفضل في تتويج إشبيلية إلى تألق حارسه المغربي بونو الذي صد ركلتي جزاء نفذهما كل من جيانلوكا مانشيني وروجر إيبانيز، وكذلك إلى الأرجنتيني مونتييل الذي سجل الركلة الرابعة والأخيرة بذكريات نهائي كأس العالم قطر 2022.





وتألق بونو في قيادة إشبيلية إلى تحقيق اللقب السابع في المسابقة على شاكلة ما قام به في مونديال قطر، حين قاد منتخب المغرب للتأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب إسبانيا.

كما كرّر مونتييل ما فعله في نهائي المونديال القطري، حين سجل الركلة الأخيرة في سلسلة ركلات الترجيح ضد المنتخب الفرنسي (4-2)، وأهدى راقصي "التانغو" اللقب العالمي بعد غياب استمر 36 عامًا.





وعزز إشبيلية رقمه القياسي بوصوله إلى اللقب السابع في مسابقة الدوري الأوروبي، مؤكدًا سيطرته على هذه المسابقة حارمًا نادي العاصمة الإيطالية روما من تذوق حلاوة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.