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رياضة

بعد خسارته.. مورينيو يرمي الميدالية الفضية لأحد المشجعين ويشتم حكم النهائي

Lebanon 24
01-06-2023 | 05:00
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رفض المدير الفني لنادي روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، الاحتفاظ بالميدالية الفضية التي حصل عليها في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، ووجه شتائم لحكم المباراة النهائية بعد مغادرته ملعب اللقاء.
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وخسر فريق العاصمة الإيطالية نهائي المسابقة الأوروبية، أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 1-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة (1-1).

وقام مورينيو بإلقاء ميداليته الفضية لأحد المشجعين في المدرجات عقب نهائي الدوري الأوروبي، وهو ما برره البرتغالي بقوله في تصريحات أدلى بها عقب المباراة: "لا أحتفظ بالميداليات الفضية لذلك تنازلت عنها، أنا أحتفظ بالميداليات الذهبية فقط".


ومن جهة أخرى، قام جوزيه بانتظار حكم المباراة النهائية في ساحة انتظار الحافلات، قبل مغادرته لملعب المواجهة، موجهًا له العديد من الألفاظ الجارحة، بعد خسارة اللقب الأوروبي.


وهاجم المدرب البرتغالي الحكم، قائلًا: "أنت وصمة عار، ستعود لبيتك ميتًا بسبب الظلم"، وأضاف أيضًا: " اللعنة عليك، اللعنة عليك، أنت عار". (win win)
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