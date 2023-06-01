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رياضة

تعرفوا إلى الأنديّة الأكثر تتويجاً بالدوري الأوروبيّ

Lebanon 24
01-06-2023 | 14:00
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بعد تتويج إشبيلية الإسباني بلقب الموسم الحالي على حساب روما الإيطالي، إليكم أكثر الأنديّة تتويجاً ببطولة الدوري الأوروبيّ:

7 مرات:  إشبيلية الإسباني

3 مرات: إنتر الإيطالي، ليفربول الإنكليزي، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني
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مرتان: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، توتنهام الإنكليزي، فينورد الهولندي، أينتراخت فرانكفورت الألماني، غوتبورغ السويدي، ريال مدريد الإسباني، بارما الإيطالي، بورتو البرتغالي، تشلسي الإنكليزي. (سكاي نيوز)
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